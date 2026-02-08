Мособлгаз газифицирует новые территории в Подмосковье

Мособлгаз продолжает активно работать над региональной программой газификации. В населенных пунктах, где ранее не было газа, теперь появляется необходимая инфраструктура.

В данный момент строительство сетей газораспределения ведется в коломенской деревне Новая. Она станет первой точкой на трассе газопровода, который будет проходить через три населенных пункта городского округа Коломна. После Новой планируется построить газовую сеть в селах Дарищи и Дмитровцы. Общая протяженность распределительных газопроводов, которые свяжут эти населенные пункты, превысит 12 километров.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» реализуется в Подмосковье с 2005 года. В ее рамках Мособлгаз строит газопроводы-источники и внутрипоселковые сети в ранее не газифицированных населенных пунктах региона. После ввода новых газовых сетей в эксплуатацию жители могут подавать заявки на бесплатное подведение газа к границам своих участков в рамках программы социальной газификации.