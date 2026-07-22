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Мособлгаз газифицировал в Раменском округе дом ветерана СВО

АО «Мособлгаз»
Фото: АО «Мособлгаз»

Мособлгаз проложил газовые трубы к дому семьи Николиных из деревни Вертячево Раменского округа. Благодаря улучшению бытовых условий ветеран СВО Денис сможет проходить реабилитацию в более комфортной обстановке.

Мужчина отправился на спецоперацию по мобилизации и стал командиром стрелкового взвода 3-й мотострелковой дивизии. В январе 2023 года он получил ранение — тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Жена бойца Регина, несмотря на неутешительные прогнозы, сама взялась за реабилитацию супруга. Она объединила военных и гражданских врачей в мультидисциплинарную команду и даже отучилась на реабилитолога.

Свой опыт женщина транслировала в соцсетях. Она показала пример многим людям, которые оказались в подобной ситуации.

Реабилитация Дениса идет четвертый год, и восстановление проходит успешно.

«Для нас очень важно было газифицировать дом. В скором времени Денис начнет регулярно бывать дома, в комфортной обстановке и атмосфере», — подчеркнула Регина.

Она поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Мособлгаз. По ее словам, теперь дом будет гораздо лучше протапливаться.

АО «Мособлгаз»
Фото: АО «Мособлгаз»
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АО «Мособлгаз»
Фото: АО «Мособлгаз»
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АО «Мособлгаз»
Фото: АО «Мособлгаз»
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Для газификации в здании установили газгольдер емкостью 4,8 кубических метра, шесть радиаторов, газовый настенный котел и другое необходимое оборудование. Все работы провели бесплатно.

Пуск газа состоялся 22 июля при участии генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова. Он назвал семью Николиных примером невероятной силы духа, любви и преданности.

«Денис и Регина прошли через тяжелые испытания, и сегодня для нас особенно важно было помочь им повысить уровень домашнего комфорта. По поручению губернатора Московской области мы подключили дом Николиных с помощью автономной газификации: в деревне на данный момент нет газа, было принято инженерное решение — установить газгольдер», — подчеркнул Баранов.

Он уточнил, что Мособлгаз продолжит оказывать поддержку ветеранам СВО и их семьям.