Мособлгаз газифицировал в Раменском округе дом ветерана СВО

Мособлгаз проложил газовые трубы к дому семьи Николиных из деревни Вертячево Раменского округа. Благодаря улучшению бытовых условий ветеран СВО Денис сможет проходить реабилитацию в более комфортной обстановке.

Мужчина отправился на спецоперацию по мобилизации и стал командиром стрелкового взвода 3-й мотострелковой дивизии. В январе 2023 года он получил ранение — тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Жена бойца Регина, несмотря на неутешительные прогнозы, сама взялась за реабилитацию супруга. Она объединила военных и гражданских врачей в мультидисциплинарную команду и даже отучилась на реабилитолога.

Свой опыт женщина транслировала в соцсетях. Она показала пример многим людям, которые оказались в подобной ситуации.

Реабилитация Дениса идет четвертый год, и восстановление проходит успешно.

«Для нас очень важно было газифицировать дом. В скором времени Денис начнет регулярно бывать дома, в комфортной обстановке и атмосфере», — подчеркнула Регина.

Она поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Мособлгаз. По ее словам, теперь дом будет гораздо лучше протапливаться.