Мособлгаз газифицировал тысячу населенных пунктов по губернаторской программе

Работы в Власово выполнены в полном объеме, и теперь жители могут бесплатно подвести газ до границ своих участков. Чтобы подать заявку на участие в программе социальной газификации, можно воспользоваться интерактивной картой на сайте Мособлгаза.

Первое подключение в деревне состоялось у семьи Першиных. Хозяйка дома Елена поделилась впечатлениями: «Раньше мы отапливали только первый этаж, потому что, действительно, достаточно сложно осилить такую финансовую нагрузку, большие суммы приходили за электричество. Уверена, что теперь отапливать жилье будет в разы дешевле. Этой зимой узнаем. Очень приятно, что есть такие программы, что в них могут попасть такие маленькие деревеньки, как наша, где всего 35 человек».

Ежегодно в план губернаторской программы входят порядка 70 населенных пунктов, где ранее не было газоснабжения. Чтобы включить населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. При этом должны соблюдаться два условия: в населенном пункте прописано не менее 30 человек и стоимость капитальных затрат на одного человека не превышает 450 тысяч рублей.

«Тысячный газифицированный населенный пункт — это важный этап в развитии газовой инфраструктуры Подмосковья. За этими цифрами стоят жители, которые получают более комфортные условия для жизни, а для небольших деревень появляется дополнительный стимул для развития», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.