Мособлгаз газифицировал две деревни в Егорьевске

Мособлгаз завершил строительство газораспределительных сетей в деревнях Малая Ильинка и Никоново, которые ранее не были газифицированы. Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», инициированной губернатором.

Теперь жители этих населенных пунктов могут подать заявки на бесплатное подведение газовых сетей до границ своих земельных участков в рамках федеральной программы «Социальная газификация» (догазификация).

Заявки можно подавать онлайн: * через Личный кабинет Мособлгаза (https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/auth/login); * через официальный сайт АО «Мособлгаз» (https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map); * с помощью портала Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/).

Гражданам, имеющим право на льготы и желающим провести газ в дом с их помощью, необходимо подавать заявку только через портал РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/21649).

Для включения населенных пунктов Московской области в программу необходимо, чтобы в них было прописано не менее 30 человек и затраты на строительство газовых сетей в расчете на одного жителя не превышали 450 тысяч рублей.