Мособлгаз газифицировал более 150 домов участников СВО по региональной программе

Специалисты компании «Мособлгаз» подключили к газоснабжению еще один частный дом участника специальной военной операции в деревне Кривцы Раменского округа. По поручению губернатора Андрея Воробьева работы для семьи бойца провели на льготных условиях. Всего синее топливо по программе получили более 150 домов участников СВО.

Ветеран с позывным «Люк» переехал в Подмосковье с супругой и дочерью три года назад из Белгорода. В июле за боевые заслуги ему вручили государственную награду. В рамках региональной поддержки предприятия бесплатно проложили газовые сети по участку и установили бытовое оборудование.

«По поручению губернатора Мособлгаз газифицировал дом семьи ветерана СВО: бесплатно построил газораспределительные сети, установил плиту и наружный котел. Теперь бытовой комфорт его супруги Татьяны вместе с маленькой дочкой заметно улучшится — дом станет по-настоящему теплым», — сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов

Программа социальной газификации охватывает свыше трех тысячи населенных пунктов области. Поддержка льготников включает бесплатное подведение коммуникаций к дому и частичную компенсацию расходов на приобретение техники. Подать обращение на участие в проекте можно через «Госуслуги».