Мособлес следит за здоровьем «Леса Победы» в Томилинском лесничестве

Сотрудники Мособлеса тщательно обследуют «Лес Победы», расположенный в Томилинском лесничестве на границе с Томилинским лесопарком. Эта территория была засажена молодыми соснами высотой от 30 до 50 сантиметров в 2017 году на площади около 15 гектаров.

Теперь деревья выросли почти до двух метров, а, по словам старшего участкового лесничего Подольского филиала «Мособллеса» Аркадия Андрюшина, приживаемость участка составила 95%.

Специалист отметил, что на данной территории преобладают пески, поэтому сосна является основным деревом. Мягколистные породы, такие как береза, осина и дуб, составляют менее десяти процентов и распространяются в основном самосевом.

Для предотвращения пожаров между посадками регулярно прокладывают защитные минерализованные полосы. Они не потушат огонь, но остановят низовой пожар лесной подстилки и замедлят распространение пламени до прибытия пожарных служб.

Сотрудники «Мособлеса» напоминают, что разведение костра в лесу может привести к серьезным последствиям, вплоть до лишения свободы. Пожар может возникнуть даже от брошенной сигареты или спички. Поэтому важно бережно относиться к лесным массивам — «легким» Подмосковья.