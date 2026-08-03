«Мособлэнерго» запланировало временные отключения электричества в Коломне

Компания «Мособлэнерго» объявила о предстоящих плановых отключениях электроэнергии в Коломне. Это необходимо для повышения надежности электроснабжения и безопасного проведения технических работ.

4 августа 2026 года с 09:00 до 17:00 будет отключено электричество по адресу: Коломна, улица Пролетарская, дома 48–60. В это время пройдет капитальный ремонт.

Также 4 августа 2026 года с 09:30 до 11:00 без электричества останутся дома на улице Пионерская, 56, а также на улице Ленина: магазины «Пятерочка» и «Магнит», отдел полиции, насосная станция, «Сервис-лифт», отдел радиовещания и дома 70, 72, 74, 76 по той же улице. На улице Шилова это коснется домов 9, 13, 15 и 19. Здесь будет подключено новое оборудование.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Для получения информации о плановых отключениях можно подписаться на канал компании на MAX по ссылке: [https://max.ru/mosoblenergo24](https://max.ru/mosoblenergo24).