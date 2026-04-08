Мособлэнерго запланировало масштабный ремонт электросетей в 2026 году

В рамках программы капитального ремонта электросетевых объектов на 2026 год «Мособлэнерго» объявила о планах по ремонту 355 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также почти 312 километров линий электропередачи. Планируется расчистка 95 гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности в городских и муниципальных округах Подмосковья.

Среди ключевых мероприятий — капитальный ремонт 133 километров воздушных линий и 175 километров кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6–10 кВ, а также около четырех километров высоковольтных ВЛ напряжением 35–110 кВ. Замена неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод повысит надежность электросети и сократит потери при передаче электроэнергии. На кабельных линиях будут заменены участки ЛЭП, выработавшие свой ресурс.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи — это серьезный шаг к модернизации электросетевого комплекса Подмосковья».

Мероприятия будут проводиться силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлеченными на конкурсной основе подрядными организациями. Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.