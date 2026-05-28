«Мособлэнерго» увеличит трансформаторную мощность в Подмосковье

В рамках инвестиционной программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2026 года на территории Московской области ввели 52,55 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Энергетики занимаются строительством и реконструкцией электросетевых объектов для улучшения качества обслуживания жителей Подмосковья.

За указанный период компания построила 14 трансформаторных подстанций и выполнила реконструкцию 75 подстанций с заменой силового и распределительного оборудования. Также построено и реконструировано 51,2 км линий электропередачи (ЛЭП), включая 30,8 км воздушных и 20,5 км кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ.

Всего в 2026 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать 431,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести 157,8 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Модернизация и ввод в эксплуатацию новых подстанций и электросетей повышают надежность работы всего электросетевого комплекса региона и создают условия для подключения новых потребителей.

«Более 50 МВА дополнительной мощности только за почти пять месяцев — это серьезная заявка на весь год. Мы реконструируем сети, строим новые подстанции, заменяем устаревшее оборудование. В итоге по всему Подмосковью повышается надежность, снижаются риски аварий», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.