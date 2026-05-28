Мособлэнерго» улучшило показатели надежности электроснабжения в отопительный сезон

Мособлэнерго» завершило отопительный сезон 2025-2026 годов с положительными результатами. За этот период зафиксировано 2 652 нарушения нормального режима электрической сети, что на 4 % меньше, чем в предыдущем сезоне. Средняя длительность восстановления электроснабжения сократилась до 51 минуты, тогда как в предыдущий период она составляла 53 минуты.

С 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года 12 раз вводился режим повышенной готовности с привлечением дополнительных сил и средств для ликвидации последствий нарушений. Энергетикам удалось справиться с последствиями циклона «Илви», который в апреле 2026 года принес на территорию Подмосковья сильнейший снегопад.

В рамках подготовки к отопительному сезону компания уделяла приоритетное внимание безопасности и профессионализму персонала. Было проведено более четырех тысяч обучений по охране труда, а также сотни проверок знаний по электробезопасности и промышленной безопасности. Для отработки практических навыков было организовано 41 противоаварийная и 48 объектовых противопожарных тренировок.

Приказом об организации подготовки к отопительному сезону 2026-2027 года на территории Московской области предусмотрено выполнение 47 обязательных мероприятий. Они направлены на снижение технологических нарушений и успешное прохождение предстоящего отопительного сезона. Реализация мероприятий запланирована на период с 1 июня по 31 октября 2026 года.