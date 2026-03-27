Мособлэнерго сократило время устранения нарушений электроснабжения

По итогам 2025 года компания «Мособлэнерго» добилась значительного прогресса в обеспечении надежности электроснабжения в Московской области. Среднее время устранения технологических нарушений снизилось до 52 минут, что на 12% быстрее по сравнению с показателями 2024 года.

За отчетный период было зафиксировано и ликвидировано более 6,3 тысячи технологических нарушений в работе энергосистемы. Это на 6% меньше, чем в предыдущем году, когда количество зафиксированных случаев достигало почти 6,7 тысячи.

Улучшения стали возможны благодаря комплексному подходу, включающему регулярное проведение учений с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями, а также организацию противоаварийных и противопожарных тренировок.

Важную роль сыграло внедрение современного оборудования и технологий, таких как средства телеметрии и телеизмерений в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Кроме того, анализ сложных технологических нарушений и возможность применения передвижных электростанций способствовали повышению надежности электроснабжения.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Главный приоритет для энергетиков — минимизировать неудобства для жителей Подмосковья. Сокращение среднего времени устранения технологических нарушений — это наглядный результат системного внедрения современных технологий и комплексного подхода».