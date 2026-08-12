Мособлэнерго расширило возможности подключения к электросетям в Подмосковье

С начала 2026 года «Мособлэнерго» активно работает над расширением возможностей подключения к электросетям в городских и муниципальных округах Подмосковья. Новые и обновленные подстанции компании позволили улучшить распределение электроэнергии и обеспечить развитие районов без задержек.

В рамках инвестиционной программы компания ввела почти 68,5 мегавольт-ампера дополнительной трансформаторной мощности. Энергетики построили 24 новые трансформаторные подстанции и реконструировали еще 108. На объектах было заменено силовое и распределительное оборудование, которое принимает электроэнергию и передает ее потребителям с необходимым напряжением.

Кроме того, специалисты построили и обновили 129 километров линий электропередачи, включая более 47 километров воздушных и свыше 82 километров кабельных линий напряжением 0,4–10 киловольт.

«Модернизация электросетей — это непрерывный процесс, — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. — В результате строительства и реконструкции новых энергообъектов, замены устаревшего оборудования и обновления линий электропередачи сеть Подмосковья получила новые точки питания и дополнительный резерв мощности».

Благодаря проведенным работам подключение новых потребителей больше не создает перегрузки для действующей инфраструктуры, что обеспечивает стабильное электроснабжение существующих жилых кварталов и новых объектов.