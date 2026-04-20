Мособлэнерго провело единый день охраны труда в филиалах

В десяти подразделениях АО «Мособлэнерго» прошел единый День охраны труда. Основная цель мероприятия — повышение безопасности на энергетических объектах и предотвращение производственного травматизма.

В Ильинском производственном отделении специалисты вначале проверили теоретические знания персонала по производственной безопасности. Затем разобрали примеры нарушения требований охраны труда при работе в электроустановках. После этого электротехнический персонал на практике отработал навыки применения тепловизора при проведении тепловизионного контроля оборудования.

В Дзержинском производственном отделении в ходе практической части специалисты детально разобрали порядок измерения сопротивления изоляции кабельных линий электропередачи мегаомметром. Также обсудили правила выполнения задач в стесненных и замкнутых пространствах и технику наложения и снятия переносного заземления в электроустановках до 1000 кВ с применением изоляционной штанги.

«Безопасность персонала — безусловный приоритет для энергетической отрасли региона, — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. — Тот факт, что «Мособлэнерго» на протяжении 11 лет системно проводит Единый День охраны труда, наглядно демонстрирует ответственный подход компании к профилактике травматизма и соблюдению норм охраны труда».