Мособлэнерго проведет более 100 уроков по электробезопасности для детей

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают проводить уроки по электробезопасности для юных жителей Подмосковья. В конце марта тематические занятия под названием «Электричество — не игрушка!» посетили ученики четвертых классов средней образовательной школы № 7 в Реутове и дети из подготовительных групп детского сада № 63 в Щелково. Всего уроки охватили более 40 ребят.

На интерактивных занятиях специалисты Щелковского филиала компании рассказали о потенциальных опасностях, связанных с электричеством, и последствиях несоблюдения правил электробезопасности. Они объяснили, как правильно вести себя вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, безопасно использовать бытовые электроприборы и оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Теоретическая часть закрепилась разбором практических ситуаций и наглядными опытами с электрическим разрядом. В завершение уроков работники «Мособлэнерго» провели мастер-классы по применению средств индивидуальной защиты и вручили ученикам и дошкольникам памятные сувениры от компании.

С 2014 года специалисты «Мособлэнерго» проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья. За год такие уроки посещают более трех тысяч учащихся. В ходе весеннего сезона, который продлится с марта по май, специалисты компании проведут более 100 уроков. Это позволит существенно снизить риски возникновения несчастных случаев и заложить у подрастающего поколения основы культуры безопасного поведения вблизи энергообъектов.