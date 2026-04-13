«Мособлэнерго» проведет более 100 уроков электробезопасности для школьников

Компания «Мособлэнерго» продолжает серию весенних уроков по электробезопасности в школах Московской области. В начале апреля занятия «Электричество — не игрушка!» посетили ученики четвертых классов средней школы № 1 в Лосино-Петровском и ученики четвертых и пятых классов школ «Развитие» и «Имена Победы» в поселке Шевляково, поселке Новощапово и деревне Малеевка городского округа Клин. Всего в мероприятиях приняли участие более ста школьников.

Специалисты производственных отделений компании провели интерактивные уроки, на которых рассказали ребятам о правилах поведения вблизи линий электропередачи и подстанций, а также о безопасном использовании бытовых электроприборов. Теоретический материал был подкреплен разбором практических ситуаций и наглядными опытами с электрическим разрядом.

Школьникам особенно понравился мастер-класс по оказанию первой помощи и возможность примерить настоящие средства электрозащиты. В завершение встречи ребята узнали об истории электрификации родного края и получили памятные сувениры от компании.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Профилактика детского электротравматизма — одна из наших приоритетных задач, и уроки „Электричество — не игрушка!“ за 12 лет доказали свою эффективность».

Серия ежегодных уроков «Электричество — не игрушка!» проводится специалистами «Мособлэнерго» с 2014 года. За это время занятия по электробезопасности посетили более 25 тысяч школьников Московской области.