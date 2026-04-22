Мособлэнерго предупредило о плановых отключениях электроэнергии

Компания «Мособлэнерго» сообщила о предстоящих плановых отключениях электроэнергии. На объектах, которые обслуживает компания, проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения.

В связи с этими работами 23 апреля 2026 года с 09:30 до 17:00 в городском округе Щелково, деревне Байбаки планируется отключение электричества. Специалисты займутся заменой линейного разъединителя.

«Мособлэнерго» приносит извинения за доставленные неудобства.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99.

