«Мособлэнерго» познакомило будущих абитуриентов с профессией энергетиков

11 апреля 2026 года в Московском энергетическом институте на улице Красноказарменной прошел День открытых дверей «Мособлэнерго». Более 150 человек стали участниками мероприятия. Среди них были выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей и техникумов Москвы и Московской области.

Темой встречи стало единство народов в энергетике, поскольку 2026 год в России объявлен Годом единства народов России. Перед участниками выступили директор института электроэнергетики Владимир Тульский, руководители и действующие работники «Мособлэнерго».

Будущим абитуриентам рассказали об основных направлениях деятельности компании, возможностях прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. Также гости узнали о направлениях подготовки бакалавров в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» и правилах подачи документов при поступлении в вуз в 2026 году.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «День открытых дверей „Мособлэнерго“ — это не протокольное мероприятие, а реальный трамплин для тех, кто хочет гарантированно получить профессию и рабочее место».