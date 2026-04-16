«Мособлэнерго» получило сертификаты соответствия на электроэнергию

По итогам 2025 года компания «Мособлэнерго» успешно прошла сертификацию электрической энергии и получила сертификаты соответствия по ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Сертификация действительна до 2028 года включительно.

Для подтверждения соответствия требованиям стандарта «Мособлэнерго» подала заявку в АНО «Электросертификация». В рамках договора с органом по сертификации проводилась проверка деятельности во всех десяти филиалах компании. Уполномоченный орган анализировал состояние производства, изучал организационно-методические и технические документы, а также проводил испытания электрической энергии на соответствие ГОСТ 32144-2013.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что наличие действующих сертификатов на электрическую энергию — обязательное условие для поставщика. Он подчеркнул, что сертификация электрической энергии до 2028 года — это результат системной работы по контролю за техническими и организационными процессами.

В «Мособлэнерго» ежегодно проводится инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией, чтобы подтвердить действие полученных сертификатов. Контроль за наличием и действием сертификатов соответствия на продукцию «электрическая энергия» осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ЦМТУ Росстандарта) в рамках государственного надзора согласно Федеральному закону «О техническом регулировании».