Мособлэнерго» переведено на особый режим работы из-за арктического циклона

В связи с ухудшением погодных условий и прохождением арктического циклона с 11:30 27 апреля 2026 года персонал «Мособлэнерго» работает в особом режиме. В рамках этого режима проведена полная мобилизация оперативно-выездных бригад компании.

Введены дополнительные меры: выделены 12 дополнительных бригад, 12 единиц спецтехники и 12 передвижных электростанций для помощи коллегам из вышестоящей электросетевой компании. Во всех городских и муниципальных округах сформированы штабы для оперативной координации работ.

Проводятся восстановительные работы по ряду технологических нарушений в 59 населенных пунктах. Задействованы 144 бригады (432 человека), 25 единиц специализированной техники и 33 передвижные электростанции. Ситуация находится на особом контроле руководства компании.

«Мособлэнерго» продолжает работать в особом режиме из-за резкого ухудшения погодных условий: мокрого снега и ветра с порывами до 15 м/с. При особом режиме работы на дежурство привлекаются 349 бригад (1400 работников), 568 единиц спецтехники и 136 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 46 МВт.

В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться на телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.