Мособлэнерго» отчиталось об итогах обслуживания сетей уличного освещения в 2025 году

Специалисты компании «Мособлэнерго» успешно завершили работы по обслуживанию сетей уличного освещения в шести муниципальных образованиях Московской области в 2025 году. В зоне ответственности компании находится 78 350 светильников и более 2,4 тысячи километров линий электропередачи.

В полном объеме были выполнены работы в городских округах Красногорск, Мытищи, Одинцовский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский, а также в муниципальном округе Егорьевск. Благодаря своевременной ревизии сетей удалось обеспечить надежную работу объектов наружного освещения в осенне-зимний период и в периоды пиковых нагрузок.

Компания осуществляла круглосуточный мониторинг состояния линий, замену ламп и оборудования, а также оперативное восстановление опор и кронштейнов. Это позволило свести к минимуму число технологических сбоев и обеспечить комфорт и безопасность жителей региона.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Своевременная ревизия сетей и оперативное восстановление опор — это та незаметная, но важная работа, которая напрямую влияет на качество жизни».