«Мособлэнерго» обеспечит стабильное электроснабжение во время экзаменов

Специалисты «Мособлэнерго» принимают дополнительные меры для надежного электроснабжения 478 пунктов проведения экзаменов в период с 1 июня по 9 июля 2026 года. На это время отменены все плановые ремонтные работы на объектах компании, которые снабжают электроэнергией пункты проведения экзаменов (ППЭ).

В компании проведены осмотры линий электропередачи и подстанционного оборудования, сформированы дежурные выездные бригады, подготовлены передвижные дизельные электростанции. Также усилена антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность электросетевых объектов.

Для минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организован график дежурств диспетчеров и оперативно-выездных бригад. Вблизи объектов, отвечающих за электроснабжение школ, будут расположены резервные источники питания.

«Почти 500 школ, тысячи выпускников, десятки камер видеонаблюдения — вся эта система работает только тогда, когда есть стабильное напряжение. Мы перевели электроснабжение пунктов проведения экзаменов в режим повышенной ответственности», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.