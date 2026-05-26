Мособлэнерго» обеспечит надежное электроснабжение для слета «Школа безопасности

Компания «Мособлэнерго» провела все необходимые работы для надежного электроснабжения места проведения регионального этапа слета-соревнования «Школа безопасности». Мероприятие пройдет с 15 по 29 мая 2026 года на территории около детской оздоровительной туристско-экологической базы «Росинка», расположенной вблизи деревни Ильясово городского округа Луховицы. В соревнованиях примут участие 39 команд учеников возрастом от 13 до 17 лет из 25 муниципальных образований Подмосковья.

Специалисты «Мособлэнерго» оперативно построили воздушную линию электропередачи ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 800 метров, установленную на 16 железобетонных опор ЛЭП. Также были установлены четыре распределительных щита, обеспечены работа 17 уличных светодиодных светильников и 12 мест стационарного подключения к электроснабжению.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Региональный этап „Школы безопасности“ — это масштабное событие — сотни подростков и взрослых на одной территории в Луховицах. Обеспечить такое мероприятие надежным электроснабжением — задача не для временной, а для продуманной инфраструктуры».