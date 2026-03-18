«Мособлэнерго» обеспечило подключение более 14 тысяч объектов в 2025 году

В 2025 году специалисты «Мособлэнерго» провели свыше 14,7 тысячи мероприятий по подключению к электросетям компании, общей мощностью 466 МВт. Ежедневно к сетям компании в среднем подключалось 40 новых объектов.

За год департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал более 13 тысяч заявок на подключение к сетям на общую мощность 546 МВт. Все заявки были поданы онлайн через «Портал потребителя» компании [moetp.ru](https://moetp.ru).

Также «Мособлэнерго» подвело итоги подключения социально значимых объектов в 2025 году: 173 организации сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ получили надежное и качественное электроснабжение от сетей компании в Подмосковье.

Энергетики обеспечили трансформаторную мощность социально значимым объектам Московской области в объеме 41 МВт. Для подключения новых объектов энергетики выполнили строительство ЛЭП и трансформаторных подстанций, оснащенных современным силовым электрооборудованием.

В 2026 году компания продолжит активную деятельность по обеспечению электроэнергией учреждений, имеющих важное значение для социально-экономической деятельности региона. С начала года энергетики уже обеспечили подключение к сетям 14 социально значимых объектов, включая школы, детские сады и котельные.