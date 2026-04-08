Мособлэнерго обеспечило электроснабжением предприятие в Звенигороде

В начале апреля специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по подключению к электроснабжению предприятия малого бизнеса в микрорайоне Пронина города Звенигорода Одинцовского городского округа.

Для этого энергетики построили воздушную линию электропередачи ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-160171. Они установили две железобетонные опоры и смонтировали воздушную линию общей протяженностью более ста метров с использованием самонесущего изолированного провода. Этот провод отличается высокой механической прочностью, электробезопасностью, длительным сроком службы и удобством в обслуживании.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Подключение предприятия малого бизнеса в Звенигороде — еще один пример того, как сетевая инфраструктура работает на экономику региона».

Выданная предприятию мощность составила 30 кВт. Это позволило не только обеспечить энергией автосервис, но и создать технический резерв для будущих подключений.

