«Мособлэнерго» и университет Вернадского договорились о сотрудничестве

Мособлэнерго» и ФГБОУ ВО «Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского» заключили соглашение о совместной работе. Партнерство направлено на подготовку квалифицированных специалистов для энергетической отрасли.

Компании запланировали набор студентов по договорам о целевом обучении на 2026/2027 учебный год. Учащиеся получат дополнительную стипендию, смогут пройти практику и устроиться на работу в «Мособлэнерго».

Особое внимание уделят образовательному пути «Колледж–ВУЗ». Также стороны намерены сотрудничать в профориентационной работе: проводить ярмарки вакансий, дни карьеры и другие мероприятия.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Сотрудничество с Университетом Вернадского — это системный ответ на кадровые вызовы энергетики региона. Целевое обучение с дополнительными стипендиями, гарантированная практика и трудоустройство создают прозрачный путь для студентов от первого курса до рабочего места».