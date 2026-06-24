Мособлдума запретила продавать детям бензин и другое топливо

Мособлдума приняла закон об административной ответственности за продажу детям бензина и другого топлива. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Граждан за это оштрафуют на пять тысяч рублей, должностных лиц — на 50, а юридических — на 100. Обязанность составлять протоколы возложили на региональный Минтранс. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Исключение сделают только для тех, кто получил права категории М. Продавец на автозаправке должен будет проверить удостоверение и в случае любого сомнения отказывать в продаже топлива.

Главная цель — защитить детей и подростков от дорожных аварий с участием питбайков и другой подобной техники. С начала года в Подмосковье произошли 203 ДТП, двое подростков погибли.