Мособлдума ввела штрафы за нелегальное такси в аэропортах

Нелегальное предложение услуг такси в аэропортах будет грозить штрафами до 50 тысяч рублей. Такой закон приняли в Мособлдуме. Новые правила будут действовать в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Ранее в Подмосковье ввели закон, запрещающий работу такси в неположенных местах у аэропортов. Предлагать услуги можно только за специальными стойками заказа, напомнили в Мособлдуме.

По словам председателя Игоря Брынцалова, это позволило сделать такси безопаснее и удобнее для пассажиров.

«Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже», — сказал Игорь Брынцалов.

Штрафы за незаконную работу составят пять тысяч рублей для физических, 20 тысяч — для должностных и 50 тысяч — для юридических лиц.

«У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов», — добавил Брынцалов.

Привлекать к ответственности за это нарушение будут сотрудники регионального Минтранса.