Мособлдума внесла изменения в бюджет на 2025 год

Депутаты Московской областной думы на 115-м заседании внесли корректировки в бюджет региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Основные изменения коснулись доходной и расходной частей казны.

Так, в текущем году доходы Подмосковья году увеличатся на 41 миллиард рублей и составят 1,243 триллиона рублей. Расходная часть вырастет более значительно — на 102 миллиарда рублей, достигнув 1,360 триллиона рублей.

Особое внимание уделили помощи защитникам страны.

«Дополнительно 2,6 миллиарда рублей мы направим на социальную поддержку участников СВО и их семей — на выплаты, предоставление бесплатного детсада, обеспечение детей питанием», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Значительные средства выделили и на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«Сейчас в области реализуется масштабная программа по модернизации всей системы ЖКХ, и, конечно, она требует соответствующих финансовых вложений. Еще 17,4 миллиарда дополнительно будет направлено на строительство, реконструкцию и капремонты объектов ЖКХ, приобретение спецтехники, поддержку отрасли по обращению с ТКО», — пояснил Брынцалов.

Также было решено увеличить финансирование социальной инфраструктуры. На возведение и капитальный ремонт объектов дополнительно выделили 4,9 миллиарда рублей.

«Средства пойдут в том числе на строительство медицинского центра в Мытищах, поликлиник в Одинцове и Сергиевом Посаде», — отметил спикер регионального парламента.

Среди других статей расходов значатся 9,2 миллиарда рублей на развитие здравоохранения, 1,9 миллиарда – на поддержку сферы информационных технологий и предоставление грантов. В дорожный фонд направят 30,9 миллиарда рублей, а на поддержку перевозчиков и строительство разноуровневых переходов через железнодорожные пути — 17,4 миллиарда.