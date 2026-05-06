Мособлдума в первом чтении одобрила квоты на рабочие места для матерей-героинь

В Московской области могут появиться новые меры поддержки для многодетных родителей, отмеченных государственными и региональными наградами. Соответствующие изменения обсудили на 135-м заседании Московской областной думы.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о введении квот на трудоустройство для отдельных категорий жителей.

Речь идет о женщинах, удостоенных высшего звания «Мать-героиня», а также жителей, награжденных областным орденом «Родительская доблесть».

«Мы предлагаем расширить перечень граждан, для которых работодатели с численностью работников свыше 100 человек обязаны квотировать рабочие места. В этот список войдут две новые, особо почитаемые категории, те, кто ежедневно совершает родительский подвиг», — пояснил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Законопроект призван подчеркнуть общественную значимость родительского труда и закрепить его конкретными социальными гарантиями. По его словам, вопросы демографии и поддержки семей остаются ключевыми для региона, а новая мера станет частью последовательной политики, ориентированной на укрепление института семьи.

Награду «Родительская доблесть» учредили в Подмосковье в прошлом году, ее вручают родителям, воспитывающим пятерых и более детей.

В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили и вырастили 10 и более детей.