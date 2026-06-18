Мособлдума увеличила штрафы за парковку на газонах и у контейнерных площадок

Мособлдума внесла изменения в закон об административных правонарушениях, уточнив ответственность за парковку на газонах и у мусорных баков. Сумма штрафов составляет от трех до 100 тысяч рублей.

В законе установлена ответственность за парковку на газонах, цветниках и других участках с зелеными насаждениями. При этом максимальный размер штрафов увеличился. Для должностных лиц он теперь составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч. Для жителей размер остается тот же — от трех до пяти тысяч рублей.

Также уточнили ответственность за парковку у мусорных площадок.

«Теперь она предусматривается только в том случае, если машина припаркована непосредственно перед местом накопления мусора и мешает подъезду мусоровоза. И не предусматривается, если водитель припарковал автомобиль согласно дорожной разметке, обозначающей парковочное место», — пояснили в Мособлдуме.

Также увеличили штрафы за парковку грузовиков во дворах. Они составят от 10 до 20 тысяч для должностных и от 20 до 50 тысяч для юридических лиц.