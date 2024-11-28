Мособлдума утвердила план реализации обращений жителей на 2025 год

В 2025 году в Подмосковье по наказам жителей проведут 314 мероприятий для развития ЖКХ и социально-культурной сферы. Это закупка мебели и техники для социальных учреждений, помощь участникам СВО и многое другое.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на 99-м заседании утвердили перечень мероприятий, которые основаны на наказах, полученным депутатами от жителей во время личных встреч или путем письменных обращений.

«Это конкретная точечная работа. Например, где-то необходимо закупить оборудование и мебель для техникума, где-то приобрести для больницы автомобиль и медоборудование. Отдельное внимание уделено оказанию матпомощи семьям участников СВО», — добавил спикер.

Всего на реализацию таких мероприятий направят 250 миллионов рублей. Из них 1,8 миллиона выделят на приобретение мебели для лицея в Одинцове, еще 1,2 миллиона — на закупку автомобиля для Балашихинской больницы.