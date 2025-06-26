Мособлдума установила штраф за отсутствие аттестации у таксистов
Штрафы за отсутствие аттестации для водителей такси утвердили в Мособлдуме. Он составит пять тысяч рублей. Привлекать водителей к ответственности будут сотрудники регионального Минтранса.
Обязательную аттестацию ввели в регионе 1 марта. За это время ее для прошли более 203 тысяч водителей в Подмосковье. Из них 87% сдали тест успешно.
Аттестация включает в себя 300 вопросов на знание правил перевозки пассажиров, провоза багажа, расположения в городах значимых объектов, а также порядка действия при чрезвычайных ситуациях.
Пересдать тестирование можно неограниченное количество раз. Сделать это можно онлайн в системе аналитики работы такси или лично в специализированном центре.
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