Мособлдума установила новые налоговые льготы для научных учреждений

Фото: Открытая трибуна в Мособлдуме по вопросам стандартов развития ИЖС в Подмосковье / Медиасток.рф

Новые налоговые льготы ввели в Подмосковье для научных предприятий, которые занимаются исследованиями в области птицеводства. Такой закон приняли на 123-м заседании Московской областной думы.

Согласно закону, научные учреждения в области птицеводства освободят от уплаты налога на имущество организации.

Льгота предусмотрена на объекты, созданные в рамках инвестиционных проектов по государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья», которые переданы предприятию на праве оперативного управления в 2024 году.

При этом высвобожденные средства должны будут направить на развитие научных учреждений.