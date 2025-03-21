Мособлдума разработает законопроект об ответственном ведении бизнеса

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел расширенное заседание, на котором обсудили вопросы ответственного ведения бизнеса в Московской области. Председатель комитета Тарас Ефимов отметил, что в России сейчас особое внимание уделяется поддержке демографии, что является важной задачей для будущего страны.

«Ответственное ведение бизнеса — это когда компании не только работают на финансовый результат, получают прибыль, но и на деле обеспечивают достойные условия труда для работников, поддерживают справедливую конкуренцию и реализовывают важные для региона инвестиционные и социально значимые проекты: экологические, социальные, образовательные, благотворительные», — пояснил Ефимов.

Он подчеркнул, что решать эту проблему нужно совместно, и бизнес также может внести свой вклад. В Подмосковье уже есть компании, которые поддерживают многодетных сотрудников, предлагая гибкий график и дополнительные выплаты. Он также отметил, что компании готовы поддерживать участников СВО, а на федеральном уровне предусмотрена поддержка для работодателей — субъектов малого и среднего предпринимательства, которые трудоустраивают участников СВО.

Представители власти должны поддерживать таких предпринимателей через снижение налоговой нагрузки, предоставление льгот и помощь в реализации социальных инициатив. Он добавил, что когда бизнес и государство работают вместе, это приносит максимальный результат: улучшает качество жизни, способствует росту рождаемости, а компании получают лояльных и мотивированных сотрудников.

Напомним, с 1 февраля 2024 года ввели «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности», который оценивает компании по трем направлениям: экология, кадры и государство. По результатам проведения комплексной оценки участникам присваивается ЭКГ-рейтинг. Результаты рейтинга публикуются в открытом доступе на сайте экг-рейтинг.рф.