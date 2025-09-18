Мособлдума разработает закон по ограничению катания на питбайках

Мособлдума планирует ввести законодательные ограничения на использование питбайков детьми. Вопрос подняли на заседании Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям по поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

«Речь идет о безопасности наших детей, и, к сожалению, о растущей угрозе, которую мы не можем игнорировать. Все чаще и чаще подростки стали использовать питбайки для передвижения по обычным дорогам общего пользования, где ездят автомобили. Только за восемь месяцев этого года зарегистрировано 50 ДТП с участием детей за рулем мототранспорта — это на 40% больше, чем годом ранее», — сказал председатель комитета Максим Коркин.

По его словам, на дорогах общего пользования за рулем питбайков замечали детей от восьми до 15 лет, которые ездили без сопровождения взрослых и не осознавали все риски. Он подчеркнул, что задача парламента — защитить жизнь и здоровье несовершеннолетних, поэтому и предлагается инициатива по законодательному ограничению использования питбайков.

Для решения проблемы необходимо создать специальные мототрассы, где подростки смогут тренироваться под руководством наставников, не выезжая на автомобильные дороги. Также на заседании обсудили возможность введения ответственности для родителей, если их дети управляют мототехникой без прав. Этот вопрос будет прорабатываться совместно с заинтересованными сторонами.

Цель инициативы — не полный запрет эксплуатации питбайков подростками, а корректировка законодательства так, чтобы сохранить безопасность и не навредить тем, кто занимается мотоспортом всерьез.