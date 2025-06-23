Мособлдума рассмотрит законопроект об установке памятных дат в разных округах

На ближайшем заседании 26 июня Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, который даст право муниципалитетам самостоятельно устанавливать памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Речь идет о городах и поселках, имеющих почетные звания за героизм и трудовой вклад в эти годы.

Так, звание «Город воинской славы» присвоено Дмитрову, Наро-Фоминску, Волоколамску и Можайску. Коломна, Ступино и Подольск носят звание «Город трудовой доблести». Кроме того, 44 населенных пункта Подмосковья получили региональное звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Мы говорим о людях, которые сражались в ожесточенных боях на подмосковной земле, о тех, кто, не жалея сил, трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Их подвиг — не просто страница истории, это фундамент, на котором стоит наше настоящее», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что законопроект направлен на сохранение исторической памяти. Спикер подчеркнул, что важно не просто помнить подвиг солдат и тружеников тыла, но и передавать эту память следующим поколениям — не сухими фактами из учебников, а через живые и трогательные формы: мемориальные мероприятия, праздники, рассказы о героях. По его словам, именно на таких традициях строится наше будущее.