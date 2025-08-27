Мособлдума рассмотрит законопроект о выплатах студенткам при рождении ребенка

Предполагается, что молодые матери будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, Московская областная дума планирует установить для студенток средне-специальных учебных заведений, воспитывающих детей, ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей.

«В Московской области мы стремимся к тому, чтобы молодых семей с детьми становилось больше. Для этого важно выстроить систему всесторонней поддержки. Так, в частности, с этого года мы ввели новую меру — единовременную выплату 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье», — напомнил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе активно строят детские сады и школы, чтобы учреждения находились в шаговой доступности, а также благоустраивают дворы, парки и зоны отдыха.

«Развиваем сеть детских поликлиник и центров материнства и детства, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной. Реализуются и программы жилищной поддержки. Все это направлено на то, чтобы наши студенты, выпускники, строили свои семьи и свое будущее в комфортных условиях здесь, на подмосковной земле», — добавил Брынцалов.