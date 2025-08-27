Мособлдума рассмотрит законопроект о выплатах студенткам при рождении ребенка
Власти Подмосковья продолжают развивать систему поддержки семей, воспитывающих детей. Московская областная дума рассматривает возможность введения пособия для студенток высших учебных заведений при рождении ребенка.
Предполагается, что молодые матери будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, Московская областная дума планирует установить для студенток средне-специальных учебных заведений, воспитывающих детей, ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей.
«В Московской области мы стремимся к тому, чтобы молодых семей с детьми становилось больше. Для этого важно выстроить систему всесторонней поддержки. Так, в частности, с этого года мы ввели новую меру — единовременную выплату 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье», — напомнил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
По его словам, в регионе активно строят детские сады и школы, чтобы учреждения находились в шаговой доступности, а также благоустраивают дворы, парки и зоны отдыха.
«Развиваем сеть детских поликлиник и центров материнства и детства, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной. Реализуются и программы жилищной поддержки. Все это направлено на то, чтобы наши студенты, выпускники, строили свои семьи и свое будущее в комфортных условиях здесь, на подмосковной земле», — добавил Брынцалов.