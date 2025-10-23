Мособлдума рассмотрит проект трехлетнего бюджета на заседании 30 октября

В Московскую областную думу внесли проект регионального бюджета на ближайшие три года. Документ для дальнейшего рассмотрения и проработки представил губернатор Андрей Воробьев .

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что детальное обсуждение всех статей бюджета начнется после того, как его примут к рассмотрению на заседании 30 октября.

«Нас ждет большая кропотливая работа — поправки будут вносить все комитеты и фракции. Важно убедиться, что каждая статья бюджета отражает цели и задачи Подмосковья на ближайшие три года. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания, чтобы наши жители могли высказать свое мнение. Все замечания и предложения будут рассмотрены», — пояснил Игорь Брынцалов.

По словам спикера, представленный документ ориентирован на рост и раскрытие потенциала региона в условиях санкций Запада.

«Планируем, что доходная часть будет порядка 1,3 триллиона. рублей. Расходная — тоже свыше 1,3 триллиона рублей. Это позволяет нам, несмотря на внешнее давление, выполнить все социальные обязательства», — уточнил Брынцалов.

Он добавил, что приоритетом остается развитие социальной инфраструктуры: в регионе продолжат строить школы, детские сады, поликлиники, а также поддерживать предпринимателей и создавать условия для привлечения инвестиций.

Особое внимание уделят помощи защитникам России и их родным.

«Мы продолжаем совершенствовать законодательство, чтобы учитывать интересы участников специальной военной операции. Активное взаимодействие идет по линии филиала фонда „Защитники Отечества“ и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Постоянно встречаемся и советуемся с воинами», — подчеркнул председатель Московской областной думы.

По его словам, наиболее важными остаются вопросы трудоустройства, реабилитации и обучения бойцов, а также темы получения льгот и выплат.