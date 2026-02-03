Мособлдума рассмотрит обращение о присвоении Красногорску почетного звания

Мособлдума рассмотрит обращение к президенту о присвоении Красногорску почетного звания «Город трудовой доблести». Предложение обсудят на ближайшем заседании 5 февраля.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, предложение о присвоении Красногорску звания поступило от органов местного самоуправления.

«Красногорск был на передовой трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Местные жители сражались на фронтах, а все городские предприятия перестраивалась на военный лад. Были сформированы Красногорский истребительный батальон, батальон народного ополчения, организован партизанский отряд. Труженики тыла работали на заводах, фабриках, артелях, колхозах и производили военную продукцию, которая поставлялась на фронт», — сказал он.

В этом году при поддержке «Единой России» выйдут шесть почтовых марок, посвященным городам трудовой доблести. Такое звание носят Коломна, Ступино и Подольск.