Мособлдума рассмотрела законопроект о правилах содержания собак в приютах

Мособлдума на 107-м заседании рассмотрела федеральный законопроект о сроках содержания животных в приютах. Документ направлен на защиту людей от нападения бездомных собак.

В Подмосковье сейчас действует система ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в прежнюю среду обитания — прим. ред.).

«Когда мы принимали областной закон, мы предполагали, что данная мера позволит уменьшить или даже ликвидировать количество бездомных собак. Однако практика показала, что окончательно проблему это не решило», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Только в прошлом году 4,8 тысячи человек обратились за медицинской помощью после нападения безнадзорных животных. По словам Керселяна, новый законопроект предложен своевременно.

Сейчас документ обсуждают. После изучения предложений от регионов его рассмотрит Государственная дума. Если закон примут на федеральном уровне, Подмосковье должно будет принять собственный.

«Будем стремиться совместными усилиями создать документ, который в итоге устроит всех», — отметил депутат Мособлдумы.

Сергей Керселян напомнил, что на прошлой неделе приняли областной закон о предоставлении земли в аренду без торгов для строительства или развития приютов для животных.

«Также крайне важно проводить просветительную работу среди наших граждан, направленную на формирование культуры принятия домашнего питомца из приюта», — заключил он.