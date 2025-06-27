Мособлдума рассказала о праздничных мероприятиях в День молодежи

В России День молодежи традиционно отмечают в последнюю субботу июня — в 2025 году он выпадает на 28 июня. В этот день по всей стране впервые пройдет фестиваль «День молодежи — 2025». Об этом сообщили в Мособлдуме.

«В Подмосковье живут свыше 2,1 миллиона молодых людей — это четверть нашего региона. И я с гордостью могу сказать: наша молодежь — невероятно активная, талантливая, открытая ко всему новому. Вы не боитесь пробовать, дерзать, ставить высокие цели и добиваться их. И наша задача — создать все условия, чтобы стремления находили поддержку, а мечты — воплощение в жизнь», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На праздничном мероприятии свои проекты и программы представят молодежные движения, общественные организации и ведущие российские компании. Эти инициативы открывают разные возможности для детей и молодых людей. Одно из самых масштабных движений — «Движение Первых». Оно создано для воспитания и организации досуга детей и молодежи. «Молодая гвардия Единой России» — всероссийская молодежная организация при одноименной партии. Чтобы стать ее участником, нужно заполнить форму на сайте, и с кандидатом свяжется региональное отделение.

Также большой популярностью пользуются и другие движения: «Юнармия», «Волонтеры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», «Российский союз молодежи» и «Волонтеры Победы». В Мособлдуме подчеркнули, что День молодежи — это не только праздник, но и возможность открыть для себя новые пути, найти единомышленников и сделать первые шаги в большом мире общественной жизни.