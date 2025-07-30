Мособлдума расширила условия получения выплаты за рождение третьего ребенка

В Московской области расширили условия получения выплат для молодых семей. Изменения внесли в закон о выплате 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей.

Вышеуказанную сумму уже получили свыше 1,3 тысячи пар.

«Однако не все семьи смогли претендовать на эту меру поддержки, поскольку в законе было установлено требование, что у обоих родителей должна быть регистрация в Московской области. Теперь мы убираем это требование, и получить выплату смогут те семьи, где только один из родителей имеет место жительства в регионе», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Предполагается, что в этом году выплату смогут получить 4,6 тысячи семей.

«Количество многодетных семей в регионе ежегодно растет, их уже более 117 тысяч, и это результат, в том числе, продуманной социальной политики», — подчеркнул Брынцалов.

Он также напомнил, что в Подмосковье действует комплекс мер для поддержки семей, воспитывающих детей, среди которых предоставление земельных участков или выплат взамен на территории, путевок в детские лагеря, подарочных наборов для младенцев и многое другое.