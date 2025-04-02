Мособлдума провела встречу по вопросам развития молодежного парламентаризма

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание. В нем приняли участие депутаты, представители профильных министерств, муниципальные депутаты, а также члены молодежных парламентов Московской области и муниципальных округов. Главная тема обсуждения — развитие молодежного парламентаризма в регионе.

«У нас много активных, умных и инициативных ребят, которые реализовывают себя в различных проектах федерального, регионального и муниципального уровней. Одна из возможностей заявить о себе — это стать членом молодежного парламента в своем городском округе или попасть в команду молодых парламентариев при Московской областной Думе. Выборы нового созыва стартуют уже осенью этого года», — рассказала председатель комитета Линара Самединова.

Она отметила, что в Подмосковье проживают более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — это четверть всех жителей региона. По ее словам, этой категории населения необходимо уделять особое внимание.

Молодежный парламент — это не просто статус, а реальный инструмент влияния на решения, касающиеся региона и его будущего. Здесь молодежь получает опыт законотворческой работы, защищает права сверстников и предлагает инициативы.

Председатель Молодежного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова напомнила, что в этом году завершается работа VII созыва парламента. Команда из 55 человек, сформированная 29 ноября 2023 года, за это время провела девять заседаний, рассмотрела более 40 вопросов и приняла участие в 500 мероприятиях.

«Молодежный парламент седьмого созыва — это мост, по которому есть движение в двух направлениях. И депутаты узнают о вопросах молодежи, так и молодые люди погружаются в деятельность депутатского корпуса, благодаря молпарламенту», — уточнила Некрасова.

Впереди — формирование VIII созыва молодежного парламента. Некрасова сообщила, что прием документов от кандидатов в муниципальные молодежные парламенты пройдет с августа по сентябрь, а в региональный парламент — с сентября по октябрь.