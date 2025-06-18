Мособлдума провела лекцию для проходящих профпереподготовку участников СВО

Участники СВО, проходящие переподготовку в МГИМО, посетили Мособлдуму. Для них провели лекцию «Взаимодействие представительных и исполнительных органов власти Московской области», сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Перед слушателями выступил председатель комитета по строительству, энергетике и ЖКХ Мособлдумы Олег Гаджиев. Он рассказал об устройстве системы региональной власти, полномочиях, работе депутатов. Обучающиеся узнали об этапах принятия законов, правилах изменения законодательства, а также о взаимодействии государства и граждан.

Гаджиев дал развернутые ответы на вопросы слушателей, приводя примеры реальных случаев. Кроме того, для участников встречи организовали экскурсию: бойцам показали залы заседаний и стенды с историей созывов.

Напомним, на втором потоке федеральной программы профпереподготовки базовой кафедры МинЖКХ МО учатся 19 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей. Все они участники спецоперации.