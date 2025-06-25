Мособлдума провела конференцию по вопросам переселения из аварийного жилья

В Московской области продолжается активная работа по переселению людей из аварийного жилья. Как рассказали на Открытой трибуне в Мособлдуме, объемы переселения ежегодно растут: в этом году планируют расселить более 160 тысяч квадратных метров.

С 1 июня также возобновили программу жилищных сертификатов — они позволяют людям из аварийных домов самостоятельно купить квартиру в новостройке в любом городе Подмосковья. Сертификат выдается по цене 174,8 тысячи рублей за квадратный метр, минимальная выплата — почти 4,9 миллиона рублей.

Чтобы участвовать в программе, дом должен быть официально признан аварийным до 1 апреля 2025 года, жилье должно быть в собственности до этого момента, и у заявителя не должно быть другой недвижимости. Использовать сертификат можно только на квартиры в уже сданных новостройках.

В регионе в аварийных домах проживают почти 50 тысяч человек. Получить подробную информацию о программе переселения из ветхого фонда можно по телефонам горячей линии Минстроя Московской области: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52 и 8 (925) 241-75-11.