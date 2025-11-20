Мособлдума продлила налоговые льготы для социальных НКО и IT-компаний

Фото: Открытая трибуна в Мособлдуме по вопросам стандартов развития ИЖС в Подмосковье / Медиасток.рф

Ряд налоговых льгот продлили в Подмосковье. Это коснется социальных некоммерческих организаций и IT-компаний и предприятий, на балансе которых учтены вновь построенные объекты транспортно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, до 2028 года налоговую льготу продлят для социальных НКО.

«Наши НКО ежедневно решают самые острые социальные вопросы, помогают семьям, детям, пожилым людям. Продлевая для них льготы, мы, по сути, инвестируем в социальное здоровье нашего региона, помогаем тем, кто помогает другим», — сказал он.

На такой же срок продлили налоговую льготу для IT-компаний. Это позволит предприятиям развиваться эффективнее. Кроме того, они смогут участвовать в конкурсе на получение грантов.

До 1 января 2029 года продлили льготы для собственников автомобилей, работающих на газовом топливе, а до конца 2026 года — для организаций, на балансе которых учтены вновь построенные объекты транспортно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

«Помимо этого, мы расширили применение мер поддержки газораспределительных организаций. Теперь они будут распространяться на объекты газораспределения и газопотребления, созданные в рамках мероприятий по социальной газификации территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», — отметил Игорь Брынцалов.

Количество потенциальных получателей налоговых льгот превысит 2,6 тысячи человек.