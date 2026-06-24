Мособлдума приравняла ИП к должностным лицам в вопросе штрафов

Мособлдума приняла закон, согласно которому индивидуальные предприниматели будут платить такие же штрафы, как и должностные лица. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов .

«Мы убираем ИП из числа субъектов», — уточнил он.

Таким образом, Кодекс об административных правонарушениях Московской области привели в соответствие с федеральным.

Это заседание стало последним, 140-м, для нынешнего созыва Мособлдумы. В Единый день голосования, 20 сентября, в Подмосковье будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и новый, восьмой созыв регионального парламента.