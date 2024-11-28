Мособлдума приняла закон об обеспечении деятельности дружинников. Теперь они получат современное обмундирование, а нагрудный знак заменят шевроном.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье вместе с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины. Очень важно чтобы дружинников в регионе становилось больше, а их работа была максимально безопасной.
«Мы приняли закон об утверждении образцов форменной одежды и отличительной символики дружинника для комплектования народных дружин современным обмундированиям по новым стандартам. В бюджете на 2025 год на эти цели дополнительно выделяется свыше 58 миллионов рублей», — пояснил Брынцалов.
Мособлдума приняла закон об оснащении народных дружинников
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