Мособлдума приняла закон об оснащении народных дружинников

Мособлдума приняла закон об обеспечении деятельности дружинников. Теперь они получат современное обмундирование, а нагрудный знак заменят шевроном.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье вместе с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины. Очень важно чтобы дружинников в регионе становилось больше, а их работа была максимально безопасной.

«Мы приняли закон об утверждении образцов форменной одежды и отличительной символики дружинника для комплектования народных дружин современным обмундированиям по новым стандартам. В бюджете на 2025 год на эти цели дополнительно выделяется свыше 58 миллионов рублей», — пояснил Брынцалов.