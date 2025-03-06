Мособлдума приняла закон об аренде земли для приютов животных без торгов

Мособлдума приняла закон, который позволит передавать землю в аренду без торгов для строительства приютов для животных. Инициативу разработала фракция «Справедливая Россия — За правду». Закон одобрили на 106-м заседании областной думы.

Как отметил глава фракции Игорь Чистюхин, теперь организации, занимающиеся защитой животных, смогут получить земельные участки быстрее и без участия в торгах.

Важным критерием для предоставления земли стало развитие ветеринарии и строительство приютов. Это поможет расширить инфраструктуру для содержания и помощи животным в Подмосковье.