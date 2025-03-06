Мособлдума приняла закон об аренде земли для приютов животных без торгов

Мособлдума приняла закон, который позволит передавать землю в аренду без торгов для строительства приютов для животных. Инициативу разработала фракция «Справедливая Россия — За правду». Закон одобрили на 106-м заседании областной думы.
Как отметил глава фракции Игорь Чистюхин, теперь организации, занимающиеся защитой животных, смогут получить земельные участки быстрее и без участия в торгах.
Важным критерием для предоставления земли стало развитие ветеринарии и строительство приютов. Это поможет расширить инфраструктуру для содержания и помощи животным в Подмосковье.
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Дело лжеврача Никонова суд рассмотрит в закрытом режиме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте