Мособлдума приняла закон о расширении видов деятельности для инвестиционного налогового вычета

Мособлдума на 98-м заседании приняла закон, расширяющий список видов экономической деятельности, подходящих для инвестиционного налогового вычета. Эта мера поддержки станет доступна для 49 административно-деловых центров Подмосковья.
Как отметил председатель Комитета по бюджету, финансам и инвестициям Тарас Ефимов, воспользоваться ИНВ смогут административно-деловые центры Подмосковья, если не более 20% их общей площади занимают торговые, общественные и бытовые объекты.
Напомним, в прошлом году налоговым вычетом в Московской области воспользовались 22 организации, получив около четырех миллиардов рублей.
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